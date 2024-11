Obvestilo o spremembi odpiralnega časa krajevnih uradov Poljčane in Oplotnica v mesecu decembru 2024 Vlada RS Krajevni urad Poljčane bo odprt ob torkih od 8. do 10. ure, ter od 12. do 14.30 ure. Krajevni urad Oplotnica bo odprt ob četrtkih od 8. do 10. ure, ter od 12. do 14.30 ure. Stranke lahko v času zaprtega krajevnega urada zadeve urejajo na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica.

