Alkohol in veseli december: zmernost Radio Ognjišče Vlada je sprejela program omejevanja rabe alkohola in zmanjševanja njegovih škodljivih posledic za obdobje med leti 2025 in 2026. Da slovenska družba potrebuje miselni preskok pri sprejemanju alkohola, je ob tem opozorila strokovna vodja programa Vrtnica zavoda Samarijan pri škofijski Karitas Koper, Davorina Petrinja Pirnat.



Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Andreja Katič

Matej Erjavec

Jože Anderlič