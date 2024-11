Sinoči ob 22.42 je stacionarni merilnik hitrosti pri Dramljah prestregel avtomobil, ki je vozil občutno hitreje od dovoljene hitrosti. Drvel je s hitrostjo 174 km/h pri omejitvi 100 km/h. Policisti so vozilo izsledili in ga začeli ustavljati pri Postojni, vendar se voznik ni odzival na njihove znake. Peljali so za njim proti Kopru in ga poskušali ustaviti na razcepu Gabrk in na počivališču Risnik, ...