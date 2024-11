'Nepojmljiva sramota': odpovedali vrh voditeljev EU in Zahodnega Balkana 24ur.com Svet ministrov Bosne in Hercegovine je v četrtek odpovedal napovedani decembrski vrh voditeljev Zahodnega Balkana in Evropske unije v Neumu, potem ko so razveljavili razpis za organizacijo tega dogodka, ki so jo dodelili podjetju brez primernih izkušenj. Opozicija vladi očita, da gre za nepojmljivo sramoto, odgovorne pa so pozvali k odstopu.

