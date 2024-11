Obtožnica je Pilingerju in Novaku očitala, da sta 3. septembra 2022 po večerni zabavi v romskem naselju Brezje pri Novem mestu z audijem, ki ga je vozil Novak, zapeljala pred seata, v katerem sta bila 22-letni Kovačič in Demir Brezar, ter ga zablokirala. Nato naj bi Pilinger stopil ven in začel streljati, pri čemer je bil smrtno zadet Kovačič, Brezar pa hudo ranjen. Po prepričanju okrožne državne ...