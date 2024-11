V Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo opozarjajo na alarmantno dolge čakalne dobe za prvo obravnavo na tem področju. Čakalne dobe so se v zadnjem letu pri stopnji redno podaljšale za dodatnih šest mesecev. "Mladostnica, ki se vsak dan samopoškoduje, na prvi pregled čaka povprečno 11 mesecev," so opozorili.