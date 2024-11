Najvišje inženirsko priznanje letos v roke Viktorja Markelja Primorske novice Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je včeraj na Dnevu zbornice podelila najvišje inženirsko priznanje. Nagrado za inženirsko odličnost je letos prejel Viktor Markelj, projektant velikih premostitvenih objektov doma in v tujini, katerega veličastne in inovativne stvaritve premoščajo ne le Dravo, Savo in Muro, ampak so po njegovih načrtih zgrajene med drugim tudi v Škocjanskih jamah, Gdansku, Beogradu in Maleziji.

