V Bosni in Hercegovini odkrili večja nahajališča dragocene kovine N1 Na območju Lopar na vzhodu Bosne in Hercegovine so našli zaloge litija, ocenjene na več kot milijon ton koncentrata, so potrdili predstavniki neodvisne organizacije iz Sarajeva. Raziskave potekajo tudi na okoli 20 drugih lokacijah po državi.

