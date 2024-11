Papež Frančišek je za novega koprskega škofa imenoval Petra Štumpfa, ki je do zdaj vodil škofijo Murska Sobota. Ta s tem ostaja brez škofa in bo iskala novega, so za STA povedali na Slovenski škofovski konferenci (SŠK). Štumpf bo z imenovanjem postal njen četrti škof ordinarij po obnovitvi škofije leta 1977. Dosedanji koprski škof Jurij Bizjak je namreč pred dvema letoma in pol dopolnil 75 let, zat ...