"Enotnost je življenjska sila Evropske unije," je ob prevzemu funkcije dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. V svojem govoru je poleg enotnosti poudaril tudi mir in konkurenčnost Unije. Zavzel se je za pravičen in trajen mir v Ukrajini, širitev na Zahodni Balkan in vzhodne sosede pa je označil za geopolitično nujo.