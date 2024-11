Po reprezentančni akciji se je na stožiški parket vrnila Cedevita Olimpija in z visoko zmago nad Hamburgom (95:68) precej izboljšala vtis ter se tudi v eurocupu vrnila na zmagovalna pota. Ob vrnitvi Zvezdana Mitrovića na klop je igra ljubljanske zasedbe delovala precej bolje. Spet je tekmeca stisnila v obrambi, ga prisilila v številne napake in kljub le dvema zadetima trojkama (!) prišla do visoke zmage.



