V Ljubljani se je ob 17.15 s prižigom prazničnih lučk in odprtjem decembrskega sejma začelo praznično dogajanje. Praznično vzdušje bo trajalo do 15. januarja 2025. Tema letošnje okrasitve je Veso(e)lje življenja, ki slavi dragocenost življenja in željo po harmoničnem sobivanju vseh živih bitij. Mesto bo razsvetljevalo več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 850 svetlobnih skulptur. ...