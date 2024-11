Janša predstavil novo knjigo in spet ostro kritiziral sodstvo in policijo N1 Prvak SDS Janez Janša je na knjižnem sejmu predstavil svojo novo knjigo z naslovom Budnica. Kot je dejal v pogovoru, je budnica potrebna za spremembo v državi. Med drugim je v nastopu kritiziral sodstvo, policijo in govoril tudi o volitvah. "Ni vse, kar se prodaja kot demokratično ali kar nastane pod nekimi postulati parlamentarne demokracije, tudi dejansko demokratično," je med drugim dejal Janša.

Sorodno Omenjeni Janez Janša

SDS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andreja Katič

Matej Erjavec

Tadej Pogačar

Robert Golob