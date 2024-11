Manj od pričakovanj: Košir edini v izločilnih bojih 24ur.com Na uvodni preizkušnji sezone za deskarje na snegu v tehničnih disciplinah so nastopili štirje Slovenci. V kvalifikacijah paralelnega veleslaloma v Mylinu na Kitajskem se je v izločilne boje uvrstil le Žan Košir, ki je bil 16. po kvalifikacijah. Tim Mastnak in Rok Marguč ter Gloria Kotnik so nastope končali po kvalifikacijah.

Sorodno