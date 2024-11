Odpoklican čaj, to so odkrili v njem … Lokalec.si UVHVVR je bila s strani podjetja Mueller Drogerija d.o.o. obveščena o odpoklicu koprivinega čaja zaradi ugotovljene povišane vrednosti pirolizidinskih alkaloidov. Seznam izdelkov

KOPRIVIN ČAJ Bio Buenting Opis izdelka (tip/oznaka)

Serija: L2435 27, L2345 28 in L2435 29; Rok uporabnosti do: 08/2027. Serija: L2438 16, L2438 17, L2438 18 in L2438 19; Rok uporabnosti do: 09/2027. Obdobje prodaje: od 0 ...

