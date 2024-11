Borut Pahor žaluje: “Rak, prekleti rak” Lokalec.si Borut Pahor žaluje za svojim dolgoletnim prijateljem in varnostnikom Marjanom Skarlovnikom. Na družbenem omrežju Instagram je zapisal: “V nebesa je za vedno odšla dobra duša Marjana Skarlovnika. Rak, prekleti rak. Pred točno 24 leti je kot moj prvi varnostnik stopil v mojo pisarno predsednika Državnega zbora, ostal z mano do konca najinih karier in postal moj odlični prijatelj. Prehodila sva celo ...

