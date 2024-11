Čakata nas pretežno oblačna sobota in jasna nedelja Svet 24 Ta vikend bo vreme v Sloveniji pestro in raznoliko. Sobota bo večinoma oblačna z možnostjo občasnih padavin na zahodu države. Temperature bodo zmerne, predvsem na Primorskem pa bo lahko pihal jugozahodni veter. V nedeljo se bo vreme izboljšalo, oblačnost se bo postopoma razkrajala, predvsem v osrednjih in vzhodnih delih države pa lahko pričakujemo nekaj sonca. Jutra bodo hladnejša, čez dan pa bodo temperature prijetne za ta letni čas.



