Umrla dva od treh tovornjakarjev, vpletenih v hudo nesrečo Primorski dnevnik V nesreči na avtocesti A4, ki se je včeraj okrog 16. ure pripetila med Cessaltom in San Stinom v smeri Trsta, sta umrla dva od treh vpletenih tovornjakarjev. Smrt prvega je že kmalu potem sporočila družba Autostrade Alto Adriatico, saj je umrl med trkom. Do trčenja je prišlo na odseku, kjer se je prej pripetila druga prometna nesreča. Promet je bil upočasnjen, na kar so opozarjali elektronski pano ...

