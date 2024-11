Huda prometna nesreča v Slovenski Bistrici Lokalec.si Včeraj ob 15.55 so bili policisti Policijske postaje prometne policije Maribor I obveščeni o hudi prometni nesreči v naselju Slovenska Bistrica. Nesrečo je povzročila voznica osebnega avtomobila, ki zaradi neprilagojene hitrosti ni uspela pravočasno ustaviti in je trčila v zadnji del mopeda, ki ga je vozil 55-letni moški. Po trčenju je mopedist padel na vozišče in utrpel hude telesne poškodbe. Po ...

Sorodno





Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Rok Marguč

Žan Košir