Slovenci na uvodni deskarski preizkušnji brez presežka, zmagi Corattiju in Ledecki Primorske novice Na uvodni preizkušnji deskarjev na snegu v tehničnih disciplinah v Mylinu na Kitajskem so nastopili štirje Slovenci, od katerih se je zgolj Žan Košir uvrstil v izločilne boje paralelnega veleslaloma in na koncu tekmovanje končal v osmini finala. Boljši je bil kasnejši zmagovalec tekme Italijan Edwin Coratti. Med ženskami je slavila Ester Ledecka.

Sorodno