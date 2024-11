Bolsonaro: Trump se je vrnil in to je znamenje, da se bomo vrnili tudi mi N1 Nekdanji predsednik Brazilije Jair Bolsonaro se želi vrniti na oblast in verjame, da mu bo pri tem pomagal bodoči predsednik ZDA Donald Trump z uvedbo gospodarskih sankcij proti vladi predsednika Luiza Inacia Lule da Silve, poroča Wall Street Journal.

