Huda zaušnica za Šeška in druščino, na domačem stadionu je odjeknila petarda 24ur.com Nogometaši Leipziga, za katerega igrata Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so v 12. krogu nemškega državnega prvenstva doma z 1:5 izgubili proti Wolfsburgu in na lestvici vsaj začasno padli na četrto mesto.

Sorodno

Omenjeni Kevin Kampl Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jakov Fak

Žan Košir

Andreja Slokar

Ana Bucik