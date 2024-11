Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob 35. obletnici akcije Sever poudarila, da ima akcija pomembno mesto v mozaiku slovenskih prizadevanj za demokratično družbo in lastno državo. Bila je znanilka večjih družbenih in političnih sprememb, hkrati pa vplivala na razvoj nadaljnjih demokratičnih procesov v Sloveniji in jih tudi zavarovala.