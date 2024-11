Bayern izvlekel točko na derbiju, katastrofa Šeška in soigralcev Sportal V 12. krogu nemške bundeslige sta Benjamin Šeško in Kevin Kampl po novem razočaranju v ligi prvakov z RB Leipzigom doživela še novo hudo zaušnico v bundesligi, potem ko je Leipzig s kar 5:1 nadigral Wolfsburg, ki je že po šestnajstih minutah vodil s 3:0. Na sporedu je bil tudi derbi med Borussio Dortmund in vodilnim Bayernom, ki je se končal brez zmagovalca (1:1). Prvak Bayer Leverkusen je z 2:1 premagal Union Berlin.

