(VIDEO) Ruparja fizično napadli, odgovorni naj bi bili strankini odpadniki Demokracija Piše: Nova24tv.si Danes je očitno prišlo do fizičnega obračuna, v katerem jo je skupil predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar. Slednji je za napad obtožil nekdanjega političnega sopotnika Igorja Černogo. Stranka Glas upokojencev je na socialnem omrežju X sporočila, da je nekdanji član Igor Černoga napadel predsednika Pavla Ruparja in ga poškodoval po ličnici in ustnici, napad pa je bil ž ...

Sorodno









Omenjeni Facebook

Pavel Rupar Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Andreja Slokar

Jakov Fak

Nataša Pirc Musar

Timi Zajc