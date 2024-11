Odbojkarji ACH Volleyja tudi po 11. krogu državnega prvenstva ostajajo brez izgubljenega niza, tokrat so gladko zmago zabeležili v Murski Soboti pri Panvita Pomgradu. Zmage pa še naprej vrstijo tudi odbojkarji Alpacema Kanala, deveto zmago so vknjižili v Mariboru, i-Vent Maribor so premagali s 3:0. Zmagala sta tudi Krka in Calcit Volley.



