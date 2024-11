Celjani znova ugnali Cortini, Jeseničani slavili v Salzburgu RTV Slovenija Hokejisti RST Pellet Celja in Sija Acronija Jesenic so v 20. krogu zmagali. Štajerci so s 4:3 ugnali Cortino, Gorenjci pa so v gosteh v podaljšku (6:5) odpravili mlado ekipo Salzburga.

