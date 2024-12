Sirske vladne sile so se umaknile iz Alepa. Asad: Država je zmožna premagati sovražnike. RTV Slovenija Sirske vladne sile so se po siloviti ofenzivi upornikov umaknile iz mesta Alep. Vojska je priznala, da so uporniki vstopili v več delov drugega največjega mesta v državi, a je napovedala protinapad. Uporniki naj bi napredovali tudi proti mestu Hama.

