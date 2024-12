Vreme na današnji prvi dan meteorološke zime ne bo preveč zimsko, ampak bolj novembrsko, so za STA povedali na Agenciji za okolje. Največ jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja, njeni sunki pa lahko dopoldne na izpostavljenih mestih dosežejo tudi do 100 kilometrov na uro. V notranjosti države medtem kaže na oblačen in siv dan.



