Maks Benko v Indiji do naslova mladinskega svetovnega prvaka v biljardu Lokalec.si Na biljardnem svetovnem prvenstvu v Heyballu za mladince, ki je potekalo v indijskem mestu Bangalore, je Slovenec Maks Benko osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka, so sporočili iz Biljard zveze Slovenije. V konkurenci 48 tekmovalcev iz 25 držav je Benko letošnjo sezono zaključil v izjemnem slogu. Poleg naslova svetovnega prvaka je letos osvojil tudi dva naslova evropskega prvaka in bil dvak ...

Sorodno







Omenjeni Indija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marta Kos

Tim Mastnak

Rok Marguč

Žan Košir