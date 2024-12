Kakšne cene bencina in dizla lahko pričakujemo? Lokalec.si V zadnjih dveh tednih so se cene nafte povečale, kar bo vplivalo tudi na cene goriv v Sloveniji. Po napovedih Moje finance se pričakuje, da bodo regulirane cene bencina in dizelskega goriva narasle, razen če se vlada odloči za znižanje trošarin. Od torka, 3. decembra, naj bi cena bencina dosegla 1,50 evra na liter, vendar zaradi večje nihajnosti cen pri bencinu ta napoved ni povsem zanesljiva. Cena dizelskega goriva pa naj bi po ocenah dosegla 1,565 evra na liter, kar bi bila najvišja cena v zadnjem letu.

