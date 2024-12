Kaj za nedeljo, 1. decembra, napoveduje dnevni horoskop? Preberi v prispevku! Oven (21. marec – 19. april) Danes bodo tvojo pozornost pritegnila potovanja, visoko šolstvo, založništvo, medicina in pravo. Zaradi retrogradnega Merkurja so lahko ta področja obremenjena z zamudami, nesporazumi in napakami. Kljub temu pa lahko na teh istih področjih hitreje zaključiš stare posle. Bik […] Prispevek Dnev ...