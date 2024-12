Francozom štafeta, slovenska zasedba brez Faka tik za deseterico #video Sportal Francoska moška štafeta (Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Emilien Jacquelin) je zmagovalka preizkušnje v Kontiolahtiju, najbližje zasledovalce Norvežane je prehitela za 26 sekund, tretji so bili z več kot minuto in pol zaostanka Švedi. Slovenci (Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik) so zasedli 11. mesto, zaostali so +4.48.4.

