Svetovni dan boja proti aidsu: Od stigme do naprednega zdravljenja Slovenske novice Prvi primeri so bili zabeleženi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je javnost aids pogosto povezovala z določenimi marginaliziranimi skupinami, kar je pripomoglo k širjenju predsodkov in diskriminacije.

Sorodno







Omenjeni HIV/AIDS Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Luka Dončić

Tim Mastnak

Rok Marguč

Zoran Janković