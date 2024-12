Umrl nekdanji bobnar skupine My Chemical Romance 24ur.com Umrl je Bob Bryar, nekdanji bobnar skupine My Chemical Romance. Glasbenik, ki je v skupini deloval med letoma 2004 in 2010, je umrl v starosti 44 let na svojem domu v Tennesseeju. Vzrok smrti pa zaenkrat ni znan.

