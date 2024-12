Zdaj že legendarna pesem Daj mi poljub, ki so jo Čuki in Modrijani izdali pred 12 leti gre lahko že ob bok Silvestrskemu poljubu in Beli snežinki. Prav tako pred 6 leti posneta pesem Cel svet imaš na dlani, ki se jo decembra prepeva povsod. Danes pa so Čuki izdali novo praznično pesem z naslovom Novoletna zaobljuba Velika večina ljudi si vsako leto zada kakšno novoletno zaobljubo. Te so lahko od n ...