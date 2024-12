Mbappe je zabil, Real Madrid pa je le še točko za Barcelono 24ur.com Nogometaši madridskega Reala so v tekmi 15. kroga španske lige premagali Getafe z 2:0 in se vodilni Barceloni približali le na točko zaostanka, imajo pa še tekmo manj. Katalonci so v soboto na domačem terenu izgubili z Las Palmasom z 1:2.

