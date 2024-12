Po tretjini rednega dela na vrhu Krka in Helios RTV Slovenija Po tretjini rednega dela Lige OTP sta s po enim porazom na vrhu Krka in Kansai Helios. Novomeški košarkarji so v 9. krogu osmič zapored zmagali, ko so bili s 86:72 v gosteh boljši od Šenčurja.

