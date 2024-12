Neurje Bora pustošilo po Grčiji, na Rodosu poplavilo ceste in odnašalo vozila 24ur.com Neurje Bora je minuli konec tedna zajelo velik del Grčije in zahtevalo dve smrtni žrtvi. Na priljubljenem turističnem otoku Rodos so obilne padavine poplavile domove, podjetja in ceste, zaradi česar so tamkajšnje oblasti začasno prepovedale vožnjo z avtomobili. Prebivalci so razmere na otoku opisali kot "dramatične".

