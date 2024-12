Šef avtomobilskega velikana Stellantis nenadoma odstopil 24ur.com Izvršni direktor avtomobilskega koncerna Stellantis, pod katerega med drugim sodijo znamke Jeep, Fiat in Peugeot, je odstopil s položaja. Vzrok za nenadni odhod so bila razhajanja v pogledih glede prihodnosti podjetja, so zapisali v koncernu.

Sorodno







Omenjeni Fiat

Peugeot Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Škrabec

Robert Golob

Andreja Slokar

Luka Mesec