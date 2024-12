Umrl je Bob Bryar, nekdanji bobnar zasedbe My Chemical Romance RTV Slovenija V starosti 44 let je umrl nekdanji bobnar zasedbe My Chemical Romance, Bob Bryar. Glasbenika so nazadnje videli 4. novembra, njegove posmrtne ostanke pa v njegovi domači hiši našli pretekli teden.

