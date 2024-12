Vlomil v klet in ukradel 300 litrov vina Primorske novice S koprske policijske uprave so sporočili, da je minuli petek v Semedeli nekdo vlomil v klet in iztočil 300 litrov vina. Policisti vlom še preiskujejo.

