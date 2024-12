Nedeljske parlamentarne volitve v Romuniji so potrdile vzpon skrajne desnice. Čeprav je največ glasov zbrala vladajoča socialdemokratska stranka, so skrajno desne stranke skupaj osvojile tretjino glasov in potrojile podporo. Nacionalistična stranka AUR je več kot podvojila svoj rezultat, precejšnjo podporo sta prejeli tudi novi skrajno desni stranki SOS Romunija in Stranka mladih. Zaradi vzpona s ...