Scholz v Kijevu obljubil dodatno vojaško pomoč Ukrajini 24ur.com Nemški kancler Olaf Scholz je nenapovedano obiskal Ukrajino, kjer je Kijevu napovedal dodatno vojaško podporo v boju proti ruski agresiji v vrednosti 650 milijonov evrov. "Ukrajina se lahko zanese na nas. Govorimo, kar delamo. In delamo, kar govorimo," je dejal Scholz in napovedal dobavo do konca meseca, poročajo tuje tiskovne agencije.

