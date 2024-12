Brez vozniškega dovoljenja vozil prehitro in napihal, vozilo so mu zasegli 24ur.com S PU Maribor so sporočili, da so ptujski policisti obravnavali voznika, ki je prekoračil hitrost. Med postopkom pa so ugotovili še, da je vozil pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja.

