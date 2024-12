'Ob Andrejevem komentarju mi je šlo na jok' 24ur.com V četrtem polfinalu oddaje slovenija ima talent smo dobili nove finaliste. V finale sta se uvrstila bratec in sestrica, Edvard in Frida, ki sta navdušila s svojim spominom in citiranjem števila pi ter novogorišča gibalna skupina (Duo) Kamikazete.

Sorodno





Omenjeni Slovenija ima talent Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Zoran Janković

Janez Janša

Robert Golob

Andreja Slokar