Joe Biden je v času predsedovanja večkrat ponovil, da sina Hunterja Bidna ne bo pomilostil. Njegova nedeljska odločitev je tako velik precedens. Ob tem pa republikancem daje močan zagon. Demokrati so Donaldu Trumpu med njegovo prvo administracijo namreč pogosto očitali, da spodkopava in politizira pravosodni sistem. Stephen Collinson v analizi CNN pojasnjuje, da je Biden s to potezo le še zmanjša ...