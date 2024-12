dm Slovenija od Dobrodelnega petka 36.117,37 evra namenil Slovenski filantropiji SiOL.net V podjetju dm Slovenija so že šesto leto zapored na Dobrodelni petek pet odstotkov dnevnega prometa namenili v dobrodelne namene. Letošnjo donacijo v višini 36.117,37 evra so namenili Slovenski filantropiji, humanitarni organizaciji, ki se že več kot 30 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, deluje na področju migracij, pomaga o...

