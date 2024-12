Na smrt režiserja Vincija Voguea Anžlovarja so se danes odzvali številni kulturniki in poznavalci slovenskega filma. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je zapisala, da je neizbrisno zaznamoval slovenski film in da ima njegovo delo posebno mesto v slovenski kulturi in umetnosti, filmofil in televizijski voditelj Iztok Gartner pa je Anžlovarja označil za svetovnega prvaka slovenskega filma. Za "vse ...