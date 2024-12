CELJE KONJICE Tehnično pomanjkljiva tovornjaka Novice.si Med sobotnim poostrenim nadzorom voznikov tovornih vozil so celjski prometni policisti opazili dve izstopajoči kršitvi. Slovenskemu šoferju, ki je prevažal tehnično blago, so med drugimi tehničnimi pomanjkljivostmi manjkali tudi trije vijaki za pričvrstitev kesona. Vozilo so izločili iz prometa, šoferju pa izdali plačilni nalog. Hitri prekrškovni postopek bodo uvedli tudi zoper samostojnega podjet ...

Sorodno

Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tatjana Bobnar

Stojan Zdolšek

Janez Janša